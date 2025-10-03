Массовое появление дронов заметили над военным объектом в Бельгии

15 дронов заметили над бельгийской военной базой в Эльзенборне, которая расположена вблизи границы с Германией. Инцидент уже расследует армия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бельгийский телеканал VRT .

Полет беспилотников зафиксировали около 1:45 ночи в пятницу в районе деревни Эльзенборн, где находится полигон и учебный центр бельгийской армии, а также база воздушных сил.

Объект занимает площадь около 28 квадратных километров и расположен примерно в 5 километрах от немецкой границы.

В министерстве обороны Бельгии уже подтвердили факт появления дронов.

Как рассказал военный, дроны были обнаружены случайно во время тестирования системы наблюдения и обнаружения беспилотников. По предварительной информации, дроны перелетели в Бельгию через границу в Германию, где их заметила полиция в городке Дюрен.

Откуда взялись дроны и кто ими управлял, пока неизвестно. Бельгийские военные начали расследование инцидента.