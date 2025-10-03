ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Массовое появление дронов заметили над военным объектом в Бельгии

Пятница 03 октября 2025 13:19
UA EN RU
Массовое появление дронов заметили над военным объектом в Бельгии Фото: бельгийские военные (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

15 дронов заметили над бельгийской военной базой в Эльзенборне,
которая расположена вблизи границы с Германией. Инцидент уже расследует армия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бельгийский телеканал VRT.

Полет беспилотников зафиксировали около 1:45 ночи в пятницу в районе деревни Эльзенборн, где находится полигон и учебный центр бельгийской армии, а также база воздушных сил.

Объект занимает площадь около 28 квадратных километров и расположен примерно в 5 километрах от немецкой границы.

В министерстве обороны Бельгии уже подтвердили факт появления дронов.

Как рассказал военный, дроны были обнаружены случайно во время тестирования системы наблюдения и обнаружения беспилотников. По предварительной информации, дроны перелетели в Бельгию через границу в Германию, где их заметила полиция в городке Дюрен.

Откуда взялись дроны и кто ими управлял, пока неизвестно. Бельгийские военные начали расследование инцидента.

Дроны в странах ЕС

За последние недели страны НАТО фиксируют провокации со стороны РФ. Среди них - проникновение дронов в европейское воздушное пространство.

Так, 10 сентября российские беспилотники залетели в Польшу.

А в ночь на 25 сентября над датскими аэропортами в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп зафиксировали неизвестные беспилотники.

Аэропорт Ольборга на несколько часов приостановил работу из-за появления дронов в воздушном пространстве.

Подобные случаи зафиксированы также над военной авиабазой и архипелагом Карлскруна в Швеции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия Дрони
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным