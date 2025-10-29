ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Бельгии над важным военным объектом заметили неизвестные дроны

Среда 29 октября 2025 12:48
UA EN RU
В Бельгии над важным военным объектом заметили неизвестные дроны Фото: в Бельгии над важным военным объектом заметили неизвестные дроны (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Над одной из военных баз Бельгии кружили неизвестные беспилотники, при этом инцидент повторялся дважды. Полиция и военная разведка начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belga.

"Наш пост охраны в Марш-ан-Фамен заметил несколько дронов над важными частями штаба нашей армейской бригады в субботу вечером в течение длительного периода", - сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Позже он добавил, что следующей ночью несколько дронов снова были замечены над военной базой.

По словам министра, были применены соответствующие процедуры, полиция и служба разведки и безопасности ведут расследование.

Он охарактеризовал инцидент как "очевидно спланированную операцию против сердца нашей армии" и отметил, что дроны, вероятно, искали информацию о критической инфраструктуре на военной территории. Пока неизвестно, откуда появились эти устройства.

Франкен также пообещал инициировать на уровне правительства скорейшую закупку систем обнаружения дронов и средств борьбы с ними.

Дроны в ЕС

Напомним, ранее над бельгийской военной базой в Эльзенборне также зафиксировали неизвестные дроны.

3 октября над армейским учебным лагерем заметили 15 таинственных беспилотников. Тренировочная база расположена всего в нескольких километрах от немецкой границы. Откуда появились дроны и кто ими управлял, оставалось неизвестно.

Также сообщалось, что в Бельгии оборонная компания Thales Belgium заявила о неизвестных беспилотниках над заводом, где производят ракеты 70-миллиметрового калибра.

А недавно в Эстонии союзники обнаружили два летательных аппарата, один из которых был сбит с помощью антидронового ружья.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Бельгия Дрони
Новости
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине