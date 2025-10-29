В Бельгии над важным военным объектом заметили неизвестные дроны

Над одной из военных баз Бельгии кружили неизвестные беспилотники, при этом инцидент повторялся дважды. Полиция и военная разведка начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belga .

"Наш пост охраны в Марш-ан-Фамен заметил несколько дронов над важными частями штаба нашей армейской бригады в субботу вечером в течение длительного периода", - сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Позже он добавил, что следующей ночью несколько дронов снова были замечены над военной базой.

По словам министра, были применены соответствующие процедуры, полиция и служба разведки и безопасности ведут расследование.

Он охарактеризовал инцидент как "очевидно спланированную операцию против сердца нашей армии" и отметил, что дроны, вероятно, искали информацию о критической инфраструктуре на военной территории. Пока неизвестно, откуда появились эти устройства.

Франкен также пообещал инициировать на уровне правительства скорейшую закупку систем обнаружения дронов и средств борьбы с ними.