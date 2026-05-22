ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Европа рискует остаться без газа, - Reuters

14:15 22.05.2026 Пт
2 мин
Сейчас европейские запасы газа немного превышают 35%.
aimg Татьяна Степанова
Европа рискует остаться без газа, - Reuters Фото: Европа может остаться без газа в случае длительного блокирования Ормузского пролива (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Европа может столкнуться с критическим дефицитом запасов газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца.

Об этом заявили аналитики норвежской энергетической компании Equinor в своем отчете, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Данные Gas Infrastructure Europe свидетельствуют, что газовые хранилища по всей Европе сейчас заполнены чуть более чем на 35%, что ниже сезонной нормы около 50%.

Отмечается, что государства-члены должны создать газовый буфер в течение лета в северном полушарии, чтобы достичь установленной ЕС цели хранения 90% в период с октября до начала декабря.

"Если война закончится завтра и движение через пролив быстро восстановится, мы сможем достичь приемлемого, хотя и ограниченного, уровня запасов в 75%, но если блокада продлится от одного до трех месяцев, ситуация может стать критической", - заявила старший вице-президент компании Equinor.

В отчете моделируется сценарий, при котором Европе придется искать альтернативные источники поставок в условиях жесткой конкуренции с Азией за ограниченные объемы СПГ на мировом рынке. Это неизбежно приведет к стремительному скачку цен и необходимости принудительного сокращения потребления газа промышленностью.

В то же время аналитики отмечают, что сейчас подземные хранилища газа в Европе заполнены на высоком уровне благодаря мягким зимам, что дает региону определенный запас прочности на случай краткосрочных геополитических шоков.

Блокирование Ормузского пролива

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной из-за длительного блокирования Ираном стратегического Ормузского пролива.

Ранее сообщалось, что из-за войны в Иране мировые запасы нефти истощаются с беспрецедентной скоростью. За два месяца после фактического закрытия пролива потери поставок превысили 1 млрд баррелей, что создает риски дефицита и резких скачков цен на топливо.

Сегодня, 22 мая, мировые цены на нефть выросли, однако остаются на пути к недельному падению - все из-за неопределенности вокруг переговоров США и Ирана и заблокированного Ормузского пролива.

В то же время страны региона ищут альтернативные логистические решения для экспорта энергоносителей. В частности, ОАЭ нашли способ обойти Ормузский пролив и удвоить экспорт нефти благодаря ускорению строительства нового нефтепровода "Запад-Восток" в порт Фуджейра в Оманском заливе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ормузский пролив Газ
Новости
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Аналитика
Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров