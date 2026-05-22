Европа рискует остаться без газа, - Reuters
Европа может столкнуться с критическим дефицитом запасов газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца.
Об этом заявили аналитики норвежской энергетической компании Equinor в своем отчете, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Данные Gas Infrastructure Europe свидетельствуют, что газовые хранилища по всей Европе сейчас заполнены чуть более чем на 35%, что ниже сезонной нормы около 50%.
Отмечается, что государства-члены должны создать газовый буфер в течение лета в северном полушарии, чтобы достичь установленной ЕС цели хранения 90% в период с октября до начала декабря.
"Если война закончится завтра и движение через пролив быстро восстановится, мы сможем достичь приемлемого, хотя и ограниченного, уровня запасов в 75%, но если блокада продлится от одного до трех месяцев, ситуация может стать критической", - заявила старший вице-президент компании Equinor.
В отчете моделируется сценарий, при котором Европе придется искать альтернативные источники поставок в условиях жесткой конкуренции с Азией за ограниченные объемы СПГ на мировом рынке. Это неизбежно приведет к стремительному скачку цен и необходимости принудительного сокращения потребления газа промышленностью.
В то же время аналитики отмечают, что сейчас подземные хранилища газа в Европе заполнены на высоком уровне благодаря мягким зимам, что дает региону определенный запас прочности на случай краткосрочных геополитических шоков.
Блокирование Ормузского пролива
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной из-за длительного блокирования Ираном стратегического Ормузского пролива.
Ранее сообщалось, что из-за войны в Иране мировые запасы нефти истощаются с беспрецедентной скоростью. За два месяца после фактического закрытия пролива потери поставок превысили 1 млрд баррелей, что создает риски дефицита и резких скачков цен на топливо.
Сегодня, 22 мая, мировые цены на нефть выросли, однако остаются на пути к недельному падению - все из-за неопределенности вокруг переговоров США и Ирана и заблокированного Ормузского пролива.
В то же время страны региона ищут альтернативные логистические решения для экспорта энергоносителей. В частности, ОАЭ нашли способ обойти Ормузский пролив и удвоить экспорт нефти благодаря ускорению строительства нового нефтепровода "Запад-Восток" в порт Фуджейра в Оманском заливе.