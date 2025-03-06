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Европа должна выиграть "гонку вооружений" с Россией, - Туск

Четверг 06 марта 2025 15:57
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Европа должна выиграть "гонку вооружений" с Россией, - Туск Фото: Дональд Туск, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В интересах Европы построить скоординированную военную силу, чтобы победить "гонку вооружений" с Российской Федерацией (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Польши Дональда Туска.

Как пояснил Туск, война, геополитическая неопределенность и новая "гонка вооружений", которую начал диктатор Владимир Путин, "не оставили Европе выбора".

"Европа должна быть готова к этой гонке, и Россия проиграет ее, как Советский Союз 40 лет назад. С сегодняшнего дня Европа будет вооружаться мудрее и быстрее, чем Россия", - добавил он.

Позиция Польши относительно войны в Украине

Польша с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины заняла четкую проукраинскую позицию, предоставляя Киеву значительную военную, финансовую и гуманитарную помощь. Варшава стала одним из главных адвокатов Украины в Европейском Союзе и НАТО, активно поддерживая санкции против России, поставки вооружения и международную изоляцию агрессора. Кроме того, приняла миллионы украинских беженцев.

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, его страна уже начала передачу 46-го пакета помощи Украине. Ранее он рассказывал, что стоимость пакета составляет 200 млн евро.

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