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Європа повинна виграти "гонку озброєнь" з Росією, - Туск

Четвер 06 березня 2025 15:57
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Європа повинна виграти "гонку озброєнь" з Росією, - Туск Фото: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В інтересах Європи побудувати скоординовану військову силу, щоб перемогти "гонку озброєнь" з Російською Федерацією (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Як пояснив Туск, війна, геополітична невизначеність й нова "гонка озброєнь", яку розпочав диктатор Володимир Путін, "не залишили Європі вибору".

"Європа повинна бути готовою до цієї гонки, і Росія програє її, як Радянський Союз 40 років тому. Від сьогодні Європа буде озброюватися мудріше і швидше, ніж Росія", - додав він.

Позиція Польщі щодо війни в Україні

Польща з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зайняла чітку проукраїнську позицію, надаючи Києву значну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Варшава стала одним із головних адвокатів України в Європейському Союзі та НАТО, активно підтримуючи санкції проти Росії, постачання озброєння та міжнародну ізоляцію агресора. Крім того, прийняла мільйони українських біженців.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, його країна вже почала передачу 46-го пакету допомоги Україні. Раніше він розповідав, що вартість пакета складає 200 млн євро.

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