Польша готовит новый пакет военной помощи Украине на 200 млн евро
Польша готовит 46-й пакет военной помощи Украине. Его стоимость составит 200 млн евро.
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
"Это 46-й взнос, и мы будем продолжать помогать. Я хотел бы это подчеркнуть. Мы будем тренировать украинских солдат, и мы выполнили эту миссию. Из 80-90 тысяч солдат, которых подготовили страны Европейского Союза, Польша подготовила около трети - 28 тысяч. Мы готовы тренировать дальше на нашей территории. Мы являемся лидером в этой сфере", - отметил Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что Польша, как страна, "была лидером в помощи", когда речь шла о военной поддержке.
"Я помню те заседания Совета национальной безопасности, когда я тогда был в оппозиции, но тогда была общность действий и оппозиции, и власти. Ни у кого не было сомнений, что надо передавать технику. Когда некоторые люди думали, что давать, смотрели на свои склады, из Польши шли танки, шла тяжелая техника, шли боеприпасы. Мы доставили все, что было возможно", - добавил польский министр.
Косиняк-Камыш отметил, что "относительно нашего ВВП, относительно наших возможностей, сегодня гуманитарная помощь и военная помощь находится в топе среди всех стран мира, которые оказали поддержку Украине".
Напомним, ранее сообщалось, что Польша увеличивает количество терминалов Starlink для обеспечения стабильной связи на фронте в Украине. Этот шаг имеет важное значение для укрепления обороноспособности Украины.
На конец 2024 года Польша передала Украине 24 400 терминалов Starlink от компании SpaceX Илона Маска. В ноябре 2024 года была заказана новая партия терминалов, которые постепенно поступают в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.