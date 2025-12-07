Европа убеждает Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донбасса, - Bloomberg

По данным издания, главная цель Европы - избежать ситуации, когда Зеленский под давлением США будет вынужден вывести войска с Донбасса и согласиться на сделку без серьезных американских гарантий безопасности

Европейские дипломаты считают, что подобный сценарий может создать стратегический вакуум и угрожать безопасности всего региона.

Ожидается, что представители нескольких европейских государств в ближайшие дни отправятся в Вашингтон для обсуждения этих рисков с американской администрацией.

Сейчас в Европе придерживаются тактики публичной поддержки американских инициатив, надеясь, что Москва сама сорвет потенциальные переговоры. Однако, по оценке издания, этот подход исчерпывает себя, и неизвестно, существует ли запасной план.

Bloomberg также отмечает, что британская сторона считает, что российский диктатор Владимир Путин на встрече с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом отверг предложения США, поскольку те были "слишком благоприятными для Украины".

Европейские дипломаты признают, что последние контакты с американскими и украинскими представителями проходят непросто. Наряду с этим они готовятся к возможному сценарию, в котором Дональд Трамп в случае невозможности достичь соглашения может фактически отойти от вопроса войны.

Bloomberg предупреждает: существует риск, что США вообще выйдут из процесса, оставив Европу один на один с проблемой дальнейшей поддержки Украины. В таком случае странам ЕС придется решать, способны ли они обеспечить Киеву необходимую военную и финансовую помощь.

При этом, как подчеркивает издание, до сих пор непонятно, может ли Европа сформировать жизнеспособный долгосрочный механизм финансирования Украины.