Європа переконує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу, - Bloomberg

За даними видання, головна мета Європи - уникнути ситуації, коли Зеленський під тиском США буде змушений вивести війська з Донбасу і погодитися на угоду без серйозних американських гарантій безпеки

Європейські дипломати вважають, що подібний сценарій може створити стратегічний вакуум та загрожувати безпеці всього регіону.

Очікується, що представники кількох європейських держав найближчими днями вирушать до Вашингтона для обговорення цих ризиків з американською адміністрацією.

Наразі в Європі дотримуються тактики публічної підтримки американських ініціатив, сподіваючись, що Москва сама зірве потенційні переговори. Однак, за оцінкою видання, цей підхід вичерпує себе, і невідомо, чи існує запасний план.

Bloomberg також зазначає, що британська сторона вважає, що російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з американським спецпредставником Стівом Віткоффом відкинув пропозиції США, оскільки ті були "занадто сприятливими для України".

Європейські дипломати визнають, що останні контакти з американськими та українськими представниками проходять непросто. Поряд із цим вони готуються до можливого сценарію, у якому Дональд Трамп у разі неможливості досягти угоди може фактично відійти від питання війни.

Bloomberg попереджає: існує ризик, що США взагалі вийдуть із процесу, залишивши Європу сам-на-сам із проблемою подальшої підтримки України. У такому разі країнам ЄС доведеться вирішувати, чи здатні вони забезпечити Києву необхідну військову й фінансову допомогу.

При цьому, як підкреслює видання, досі незрозуміло, чи може Європа сформувати життєздатний довгостроковий механізм фінансування України.