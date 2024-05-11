Европа находится в начале более длительного противостояния с Россией, - Павел

"Они хотят восстановить имперское величие Советского союза, включая его сферу влияния, и говорят об этом очень открыто. Поэтому мы должны отнестись к этому серьезно. Мы должны подготовиться к тому, что Россия не будет мирным партнером", - заявил он.

По его словам, Москва уже показала себя "деструктивной силой" во многих европейских странах, пытаясь распространять пропаганду и зачастую откровенную ложь.

Президент Чехии отметил, что когда Россия ведет себя конструктивно, Европа должна поступать так же.

"Но когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", - заявил он.

Павел добавил, что отметив, что противостояние с Россией может стать частью повседневной жизни.

Он также выразил убеждение, что Россия не стремится к сотрудничеству с Европой и считает себя сверхдержавой, которая имеет право диктовать правила игры.