Європа перебуває на початку більш тривалого протистояння з Росією, - Павел

"Вони хочуть відновити імперську велич Радянського Союзу, включно з його сферою впливу, і говорять про це дуже відкрито. Тому ми повинні поставитися до цього серйозно. Ми повинні підготуватися до того, що Росія не буде мирним партнером", - заявив він.

За його словами, Москва вже показала себе "деструктивною силою" в багатьох європейських країнах, намагаючись поширювати пропаганду і часто відверту брехню.

Президент Чехії зазначив, що коли Росія поводиться конструктивно, Європа повинна чинити так само.

"Але коли Росія діє проти наших інтересів, ми повинні протистояти їй. Тому що інакше наш спосіб життя і наші цінності опиняться під загрозою", - заявив він.

Павло додав, що зазначивши, що протистояння з Росією може стати частиною повсякденного життя.

Він також висловив переконання, що Росія не прагне до співпраці з Європою і вважає себе наддержавою, яка має право диктувати правила гри.