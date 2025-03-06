Европа может создать "Небесный щит" с сотней самолетов для защиты от атак РФ на Украину, - СМИ

Европейские военно-воздушные силы из 120 истребителей могут защищать небо над Киевом и Западной Украиной от российских атак. Это позволит избежать эскалации конфликта с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как пишет издание, "Воздушный щит" будет представлять собой зону воздушной защиты под руководством Европы, которая будет действовать отдельно от НАТО. Он будет задействован для того, чтобы остановить атаки российских крылатых ракет и беспилотников на города и инфраструктуру в Украине. Также возможно он будет действовать как часть "перемирия в небе".

Действие такого щита может распространяться на три действующие атомные электростанции Украины, города Одесса и Львов, но не на линию фронта или восток страны, и, согласно недавно опубликованному документу, может "иметь большее военное, политическое и социально-экономическое влияние, чем 10 000 европейских сухопутных войск".

"Реализация "Воздушного щита" стала бы важным компонентом усиления Европы, который будет гарантировать безопасность Украины эффективно и действенно", - сказал бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Хотя варианты этого предложения обсуждались без прогресса с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, свежая версия плана получила новый импульс на этой неделе после встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Известно, что проект "Воздушный щит" разработали бывшие специалисты по планированию RAF, работающие совместно с вооруженными силами Украины, и его предложили европейским министерствам обороны. Однако те не изъявили особого желания санкционировать патрулирование украинского неба, пока идет война.

Последние события усилили дискуссию о возможности защиты части воздушного пространства Украины, что может стать важным элементом гарантий безопасности в случае прекращения огня. Однако в западных политических кругах существуют опасения, что привлечение истребителей НАТО может привести к эскалации конфликта, если российские войска атакуют или собьют один из самолетов.

В то же время сторонники инициативы считают риск для пилотов минимальным, поскольку Москва с 2022 года не решалась использовать боевую авиацию за пределами линии фронта. По словам разработчиков плана, расстояние между самолетами НАТО и российскими истребителями будет составлять более 200 км, что снижает вероятность прямого столкновения.

Перемирие между Украиной и РФ

Недавно в пресс-службе президента Владимира Зеленского объяснили, что основой потенциального перемирия между Украиной и Российской Федерацией обязательно должны быть сильные гарантии безопасности.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в Европе разрабатывают план отправки солдат в Украину. Согласно последним данным, европейские страны готовы выделить для такой миссии до 30 тысяч военных.

Некоторое время назад Зеленский заявил, что Украина стремится как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы достичь надежного мира.

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", - написал Зеленский.