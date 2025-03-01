Орбан требует "прямых переговоров" ЕС и России о прекращении огня в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо председателю Европейского совета Антониу Коште, в котором требует прямых переговоров ЕС и России о прекращении огня в Украине. Орбан предложил блокировать принятие выводов Европейского совета по Украине.

Об этом сообщил в соцсети Х (Twitter) венгерский журналист Саболч Паньи, сообщает РБК-Украина .

Венгерский журналист Сабольч Паньи опубликовал на своей странице письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, адресованное председателю Европейского совета Антониу Коште, в котором венгерский премьер выражает свою позицию относительно будущих решений Европейского Союза по Украине.

Орбан в письме, подготовленном в контексте предстоящего Европейского совета, запланированного на 6 марта, заявил о стратегических разногласиях в подходах к поддержке Украины.

"Пока лидеры ЕС сплачиваются вокруг Зеленского, я получил это свежее письмо от Виктора Орбана, в котором он угрожает помешать единству ЕС в поддержку Украины", - отметил Паньи, добавив, что Венгрия становится "троянским конем" для Трампа, как раньше была таковым для Китая и России.

В письме Орбан заявляет, что после обсуждения первого проекта выводов, распространенных 27 февраля, стало понятно, что существуют стратегические различия между Венгрией и остальными членами ЕС, которые "невозможно преодолеть".

Он настаивает на том, что Европейский Союз, по примеру США, должен начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивого мира в Украине.

"Этот подход непримирим с тем, который отражен в проекте выводов. Поэтому я предлагаю не пытаться принять письменные выводы по Украине на специальном заседании Европейского совета", - пишет Орбан, предлагая вместо этого поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН 2774 (2025), принятую в феврале этого года.

Он подчеркивает, что попытка Европейского совета принять письменные выводы по Украине может привести к образу разделенного ЕС.