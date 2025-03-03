Кошта ответил на призыв Орбана начать "прямые переговоры" с РФ по миру в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой саммита в Лондоне, призывая к немедленному прекращению огня в Украине. Однако президент Европейского совета Антониу Кошта отверг эти предложения, подчеркнув, что мир должен быть справедливым и устойчивым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Виктор Орбан раскритиковал саммит ЕС, состоявшийся в Лондоне, и заявил, что европейские лидеры "решили продолжить войну вместо того, чтобы выбрать мир", назвав это решение "плохим, опасным и ошибочным".

Эти заявления Орбана были сделаны на фоне обсуждения вопросов, касающихся поддержки Украины в войне с Россией. Орбан направил письмо к президенту Европейского совета Антониу Кошти с требованием начать немедленные переговоры для достижения прекращения огня в Украине.

Кроме того, Орбан вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, предложил наложить вето на выводы Европейского совета относительно планов для Украины.

Однако, во время своего визита в Молдову, Антониу Кошта, президент Европейского совета, не проявил особого беспокойства по поводу этих призывов, решительно отвергнув предложения о прекращении огня на условиях Орбана.

Он заявил, что Европейский Союз является проектом мира, но мир без надлежащей безопасности и обороны является иллюзией.

"Европейский Союз - это проект мира, и проект мира означает, что безопасность и оборона обязательно является приоритетом, потому что мир без обороны - это иллюзия", - подчеркнул Кошта.

Он также добавил, что никто не желает мира больше, чем сами украинцы, и ЕС поддерживает их в стремлении к длительному миру, но это не просто прекращение огня, которое лишь дает России время на восстановление сил.

"Мы хотим справедливый и длительный мир", - подчеркнул Кошта.