США требуют для Европы места на переговорах в Абу-Даби

Посланники президента США Дональда Трампа давят на Россию, чтобы Европа присоединилась к следующему раунду мирных переговоров. Вашингтон хочет, чтобы встреча в Абу-Даби стала последней без европейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание пишет об этом со слов американских чиновников, говоривших на условиях анонимности. Зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Виткофф во вторник в Абу-Даби будут отстаивать право Европы на прямое участие в переговорах.

Они являются посредниками в трехсторонних обсуждениях с Россией и Украиной, впервые с февраля проходящих в таком формате.

По словам чиновников, Кушнер и Виткофф хотят ускорить переговоры. Поэтому они желают, чтобы встреча на этой неделе стала последней без полноценного участия Европы.

"Нам нужна Европа за столом переговоров", - сказал один из чиновников.

"Поэтому наше предложение состоит в том, чтобы привлечь европейцев к обсуждению после этих трехсторонних переговоров", - добавил он.

Европа пока не участвует в основных переговорах

Американские чиновники одобрили то, что лидеры Финляндии и Норвегии 27 октября позвонили по телефону главе Кремля Владимиру Путину. Они заявили, что нужно более активное взаимодействие.

"Нам нужно гораздо больше европейских дискуссий с Россией, чтобы они могли услышать то, что слышим мы, и чтобы сообщение, которое они нам доносят, они могли донести непосредственно в Россию", - заявили чиновники.

Кто должен говорить от имени Европы и стоит ли европейским союзникам Украины вообще общаться с Путиным, в Европе нет единого мнения. Лидеры ЕС обсудят эту тему на неформальном саммите в Дублине позже на этой неделе.

На этой неделе в Абу-Даби должны быть чиновники европейских стран.

Кушнер и Виткофф ожидаемо проконсультируются с ними, но в основных переговорах эти участия не будут принимать из-за возражений России.

Среди присутствующих - советники по безопасности из Великобритании, Германии и Франции, а также должностные лица из Италии, НАТО, Европейской комиссии и Европейского Совета.

После возвращения Трампа в Белый дом в прошлом году чиновники и дипломаты ЕС опасаются, что их оставят в стороне от прямых разговоров США с Россией о прекращении войны.

О чем будут говорить в Абу-Даби

По словам американских чиновников, первый день переговоров будет посвящен гарантиям безопасности для Украины и возможной перестройке системы безопасности Европы.

Второй день займутся территориальными вопросами, в том числе тем, где должны пройти границы и линии разграничения.

Европейские правительства опасаются, что Трамп может согласиться на давние требования Путина уменьшить влияние НАТО в регионе.

Американские чиновники настаивают, что НАТО будет продолжать играть центральную роль в коллективной обороне Европы. В то же время, они не отказываются от идеи коренным образом пересмотреть отношения континента с Россией.

"Очевидно, что-то не работает", - сказал тот же чиновник.

Он добавил, что у европейцев есть "много хлопот" по перестройке системы безопасности. Россия раньше предлагала разные изменения, а предварительные договоренности не сработали.

"Мы должны построить что-нибудь новое, что работает сегодня", - добавил чиновник.

По словам официальных лиц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте активно участвует в разговорах с американской администрацией и предлагает свои идеи о реформах.

Что касается сложнейшего вопроса для Украины, судьбы оккупированных Россией территорий, обе стороны якобы частно проявили "гибкость".

Цель переговоров на этой неделе - сохранить темп последних недель, а не добиться окончательного прекращения огня. Американская сторона подчеркнула, что территориальные вопросы и будущие гарантии безопасности для Украины и Европы должны идти вместе и решаться вместе.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Украины будут только те гарантии безопасности, на которые согласится Россия.

По его словам, они должны быть приемлемы и для России, иначе не будут работать.