Европейские дипломаты сомневаются в гарантиях безопасности для Украины по аналогии с 5-й статьей НАТО. Их предлагал спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на мирных переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.

Европейцы критикуют идею Кушнера

Кушнер еще 19 ноября утверждал, пишет издание, что Россия теперь "комфортно относится к идее, что любые гарантии безопасности для Украины после войны будут базироваться на статье 5 НАТО". Именно она закрепляет взаимную оборону членов организации.

Москва быстро это опровергла: любое "креативное решение" такого рода неприемлемо для России, заявил в тот же день замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Предложение посланника Трампа Джареда Кушнера вызывает удивление среди европейцев. Они указывают на невозможность быть только наполовину членом НАТО.

"Что значит "близко к статье 5"? Вы либо в НАТО, либо вне его. Середины нет", - возражает дипломат из страны-члена Альянса.

Украина в НАТО

Европа намерена создать соответствующую основу для обсуждения долгосрочной безопасности 27 стран-членов и Киева, получив место за столом мирных переговоров.

К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон открыто снова поднял вопрос полноценного членства Украины в НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц сожалеет, что Киев не присоединился к Альянсу два десятилетия назад.

"Я думаю, что мы все видим сегодня - по крайней мере, оглядываясь назад - какой ошибкой было не придерживаться американского предложения на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году принять Украину в НАТО. Если бы она стала членом НАТО, этой войны, вероятно, можно было бы избежать", - говорит он.

Однако, как отмечает издание, и Франция, и Германия в то время выступали против вступления Украины в Альянс.

"Украина начинает строить мощную армию. Лучше, чтобы она была в НАТО, чем вне ее", - отмечает Анна Смит, специалист по вопросам России, безопасности и гибридных угроз из Университета Вааса, Финляндия.