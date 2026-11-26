Європа критикує ідею Кушнера щодо гарантій безпеки для України, - Le Monde
Європейські дипломати сумніваються у гарантіях безпеки для України за аналогією з 5 статтею НАТО. Їх пропонував спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на мирних переговорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Європейці критикують ідею Кушнера
Кушнер ще 19 листопада стверджував, пише видання, що Росія тепер "комфортно ставиться до ідеї, що будь-які гарантії безпеки для України після війни будуть базуватися на статті 5 НАТО". Саме вона закріплює взаємну оборону членів організації.
Москва швидко це заперечила: будь-яке "креативне рішення" такого роду неприйнятне для Росії, заявив того ж дня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.
Тож пропозиція посланця Трампа Джареда Кушнера викликає здивування серед європейців. Вони вказують на неможливість бути лише наполовину членом НАТО.
"Що означає "близько до статті 5"? Ви або в НАТО, або поза ним. Середини немає", - заперечує дипломат з країни-члена Альянсу.
Україна в НАТО
Європа має намір створити відповідну основу для обговорення довгострокової безпеки 27 країн-членів та Києва, отримавши місце за столом мирних переговорів.
До прикладу, президент Франції Еммануель Макрон відкрито знову порушив питання повноцінного членства України в НАТО. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц шкодує, що Київ не приєднався до Альянсу два десятиліття тому.
"Я думаю, що ми всі бачимо сьогодні - принаймні озираючись назад - якою помилкою було не дотримуватися американської пропозиції на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році прийняти Україну до НАТО. Якби вона стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, можна було б уникнути", - каже він.
Проте, зазначає видання, і Франція, і Німеччина у той час виступали проти вступу України до Альянсу.
"Україна починає будувати потужну армію. Краще, щоб вона була в НАТО, ніж поза ним", - зазначає Ганна Сміт, спеціалістка з питань Росії, безпеки та гібридних загроз з Університету Вааса, Фінляндія.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна наразі має шанси вступити до НАТО. Хоча якщо б її членство в Альянсі відбулося ще у 2008 році, то війна проти Росії могла спалахнути б раніше, каже Кушнер.
Крім того, готовність Трампа розглянути гарантії безпеки для України на зразок 5-ї статті НАТО є критично важливим елементом для досягнення тривалого миру.
За словами Кушнера, готовність РФ обговорювати такі гарантії є значним кроком уперед і потенційним свідченням серйозності її намірів щодо миру.
Також, за даними оглядача The Washington Post Девіда Ігнатіуса, російський диктатор Володимир Путін у приватних розмовах погодився на отримання Україною гарантій безпеки від США та Європи за аналогією з 5-ю статтею НАТО після війни.
Проте висунув умову про нерозміщення військ Альянсу на українській території.