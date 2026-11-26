Європейські дипломати сумніваються у гарантіях безпеки для України за аналогією з 5 статтею НАТО. Їх пропонував спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на мирних переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Європейці критикують ідею Кушнера

Кушнер ще 19 листопада стверджував, пише видання, що Росія тепер "комфортно ставиться до ідеї, що будь-які гарантії безпеки для України після війни будуть базуватися на статті 5 НАТО". Саме вона закріплює взаємну оборону членів організації.

Москва швидко це заперечила: будь-яке "креативне рішення" такого роду неприйнятне для Росії, заявив того ж дня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Тож пропозиція посланця Трампа Джареда Кушнера викликає здивування серед європейців. Вони вказують на неможливість бути лише наполовину членом НАТО.

"Що означає "близько до статті 5"? Ви або в НАТО, або поза ним. Середини немає", - заперечує дипломат з країни-члена Альянсу.

Україна в НАТО

Європа має намір створити відповідну основу для обговорення довгострокової безпеки 27 країн-членів та Києва, отримавши місце за столом мирних переговорів.

До прикладу, президент Франції Еммануель Макрон відкрито знову порушив питання повноцінного членства України в НАТО. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц шкодує, що Київ не приєднався до Альянсу два десятиліття тому.

"Я думаю, що ми всі бачимо сьогодні - принаймні озираючись назад - якою помилкою було не дотримуватися американської пропозиції на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році прийняти Україну до НАТО. Якби вона стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, можна було б уникнути", - каже він.

Проте, зазначає видання, і Франція, і Німеччина у той час виступали проти вступу України до Альянсу.

"Україна починає будувати потужну армію. Краще, щоб вона була в НАТО, ніж поза ним", - зазначає Ганна Сміт, спеціалістка з питань Росії, безпеки та гібридних загроз з Університету Вааса, Фінляндія.