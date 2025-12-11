Европа и США находили общую позицию по мирному плану для Украины, - глава МИД Германии

Рютте отметил, что США остаются в НАТО по причине того, что Альянс обеспечивает им прямую безопасность, необходимую для будущего.

В свою очередь Вадефуль призвал "не ставить под сомнение то, что никто не ставит под сомнение в Вашингтоне". По его словам, это будет приносить пользу только Москве и Пекину.

Также немецкий министр отметил, что Европа "должна взаимодействовать с США больше, чем раньше".

"Раз уж упомянули план из 28 пунктов, его больше не существует. Мы оказали на него некоторое влияние, когда он был обнародован. Мы смогли обсудить его с американцами. Мне удалось поговорить со Стивом Уиткоффом (спецпредставителем президента США - ред.) и обсудить пункты, мы смогли обсудить это с госсекретарем Марко Рубио. И теперь у нас есть новый план - это план из 20 пунктов, который действительно изменился", - сказал он.

Вадефуль напомнил, что Европе и США удалось найти общую позицию и по оборонным расходам, когда европейские страны выразили готовность стремиться к целевому показателю в 5% от ВВП.