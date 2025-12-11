RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Европа и США находили общую позицию по мирному плану для Украины, - глава МИД Германии

Фото: Иоганн Вадефуль, глава МИД Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Европе и США уже удавалось найти общий язык по вопросу изменения мирного плана для завершения войны России против Украины из 28 пунктов.

Об этом заявили министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль и генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Рютте отметил, что США остаются в НАТО по причине того, что Альянс обеспечивает им прямую безопасность, необходимую для будущего.

В свою очередь Вадефуль призвал "не ставить под сомнение то, что никто не ставит под сомнение в Вашингтоне". По его словам, это будет приносить пользу только Москве и Пекину. 

Также немецкий министр отметил, что Европа "должна взаимодействовать с США больше, чем раньше". 

"Раз уж упомянули план из 28 пунктов, его больше не существует. Мы оказали на него некоторое влияние, когда он был обнародован. Мы смогли обсудить его с американцами. Мне удалось поговорить со Стивом Уиткоффом (спецпредставителем президента США - ред.) и обсудить пункты, мы смогли обсудить это с госсекретарем Марко Рубио. И теперь у нас есть новый план - это план из 20 пунктов, который действительно изменился", - сказал он. 

Вадефуль напомнил, что Европе и США удалось найти общую позицию и по оборонным расходам, когда европейские страны выразили готовность стремиться к целевому показателю в 5% от ВВП. 

Мирный план для Украины

Напомним, первая версия мирного плана для США содержала неприемлемые условия для Украины. В частности, речь шла о том, что Россия должна получить контроль над Донбассом.

Украинские чиновники провели несколько раундов переговоров с американскими коллегами. После такого диалога президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что удалось наработать 20 пунктов мирного плана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиМирные переговорыВойна в Украинемирный план США