Європа і США знаходили спільну позицію щодо мирного плану для України, - голова МЗС Німеччини

Рютте зазначив, що США залишаються в НАТО через те, що Альянс забезпечує їм пряму безпеку, необхідну для майбутнього.

Зі свого боку Вадефуль закликав "не ставити під сумнів те, що ніхто не ставить під сумнів у Вашингтоні". За його словами, це приноситиме користь тільки Москві та Пекіну.

Також німецький міністр наголосив, що Європа "має взаємодіяти зі США більше, ніж раніше".

"Якщо вже згадали план із 28 пунктів, його більше не існує. Ми мали на нього певний вплив, коли він був оприлюднений. Ми змогли обговорити його з американцями. Мені вдалося поговорити зі Стівом Віткоффом (спецпредставником президента США - ред.) і обговорити пункти, ми змогли обговорити це з держсекретарем Марко Рубіо. І тепер у нас є новий план - це план із 20 пунктів, який дійсно змінився", - сказав він.

Вадефуль нагадав, що Європі та США вдалося знайти спільну позицію і щодо оборонних витрат, коли європейські країни висловили готовність прагнути до цільового показника в 5% від ВВП.