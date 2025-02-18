Европа готова "взять на себя инициативу" по гарантиям безопасности Украине, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже заявил о готовности Европы взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт(X) Рютте.
Генсек Североатлантического альянса по итогам встречи с лидерами ряда европейских государств во французской столице отметил, что "Европа готова и желает усилить себя, взять на себя инициативу, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине".
Также Рютте подчеркнул, что именно это является его "взглядом на нынешнюю встречу в Париже".
"Европа готова и желает активизироваться. Возглавлять обеспечение гарантий безопасности Украины. Готовы и готовы инвестировать гораздо больше в нашу безопасность", - говорится в публикации генсека НАТО.
Кроме того, Рютте высказался о необходимости в дальнейшем определить детали, но добавил при этом, что "обязательства - четкие".
Лидеры стран Европы и генсек НАТО на "экстренном саммите" в Париже (фото: x.com/SecGenNATO)
Ранее сообщалось, что в ночь на 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном после саммита европейских лидеров в Париже. Стороны, в частности, скоординировали позиции относительно гарантий безопасности для Украины.
Зеленский отметил, что "у нас общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности", а также добавил, что "решаются важные вещи".
Западные СМИ писали, что одной из ключевых тем саммита в Париже станет дальнейшая поддержка Украины в войне с РФ.
Также стоит добавить, что по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, на экстренном саммите в Париже не принимали решений по ситуации в Украине.
Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что президент Штатов Дональд Трамп хочет завершить российско-украинскую войну, при этом гарантии безопасности будут возложены на Европу.
Напомним также, что Украина рассматривает членство в НАТО как основной механизм для предотвращения будущей агрессии со стороны РФ. Вместе с тем в самом Североатлантическом альянсе пока говорят, что вступление Украины может произойти в перспективе.
Недавно президент Зеленский заявил, что в случае, если Украину не примут в НАТО, уже подготовлен альтернативный вариант. Глава государства пояснил, что так называемый "план Б" предусматривает удвоение численности военных ВСУ, а также расширение финансовой и военной поддержки со стороны стран условного Запада.
16 февраля новостное агентство Reuters раскрыло детали запроса США о гарантиях безопасности для Украины от Европы.
Добавим, на днях Зеленский в интервью для NBC News дал ответ на вопрос, какие украинской стороне нужны гарантии безопасности. Глава государства высказался о мощном пакете ракет, большой армии, ЕС и чтобы могла работать система защиты со стороны других стран "как в Израиле".
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