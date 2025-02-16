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Reuters раскрыл детали запроса США относительно гарантий безопасности для Украины от Европы

США, Воскресенье 16 февраля 2025 19:56
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Reuters раскрыл детали запроса США относительно гарантий безопасности для Украины от Европы Фото: Гарантии безопасности для Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты направили правительствам европейских стран ряд вопросов о том, что им нужно от США, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Государственного департамента США сказал, что Вашингтон дал четко понять, что они ожидают, что европейские партнеры возьмут на себя ведущую роль в создании прочной системы безопасности, и сейчас ждут их предложений.

Reuters ознакомился с документом, в котором США сформулировали следующие вопросы к европейским правительствам:

  • Что, по вашему мнению, является поддерживаемой Европой гарантией безопасности или заверением, которое служило бы достаточным сдерживающим фактором для России, одновременно обеспечивая прекращение этого конфликта прочным мирным урегулированием?

  • Какие европейские и/или третьи страны, по вашему мнению, могли бы или принимали бы участие в такой договоренности?

  • Есть ли страны, которые, по вашему мнению, были бы незаменимыми?

  • Была бы ваша страна готова развернуть свои войска в Украине в рамках мирного урегулирования?

  • Если бы военные силы третьих стран были развернуты в Украине в рамках мирного соглашения, какой бы вы считали необходимым размером таких сил под руководством Европы?

  • Как и куда будут развернуты эти силы и как долго?

  • К каким действиям должны быть готовы США, союзники и партнеры, если Россия атакует эти силы?

  • Какую поддержку США правительство считало бы необходимой для участия в таких соглашениях безопасности?

  • Какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы понадобятся от США?

  • Какие дополнительные возможности, оборудование и варианты технического обслуживания ваше правительство готово предоставить Украине, чтобы усилить ее переговорные позиции и давление на Россию?

  • Что еще готово сделать ваше правительство для усиления санкций против России, включая их более жесткое соблюдение и ограничение деятельности третьих стран, способствующих обходу санкций?

Заметим, что вчера The Guardian написал, что Соединенные Штаты направили европейским странам дипломатический демарш с запросом о возможных гарантиях безопасности для Украины.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что Украина рассматривает членство в НАТО как ключевой механизм для предотвращения будущей агрессии со стороны России. В то же время в Альянсе пока подтверждают, что вступление Украины может произойти в перспективе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Украину не примут в НАТО, уже подготовлен альтернативный вариант. Так называемый "план Б" предусматривает удвоение численности украинских военных, а также расширение финансовой и военной поддержки со стороны западных партнеров.

Ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что "мирный план" представит Дональд Трамп.

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