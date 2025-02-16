Reuters раскрыл детали запроса США относительно гарантий безопасности для Украины от Европы

Соединенные Штаты направили правительствам европейских стран ряд вопросов о том, что им нужно от США, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представитель Государственного департамента США сказал, что Вашингтон дал четко понять, что они ожидают, что европейские партнеры возьмут на себя ведущую роль в создании прочной системы безопасности, и сейчас ждут их предложений.

Reuters ознакомился с документом, в котором США сформулировали следующие вопросы к европейским правительствам: