Россия сменила делегацию для переговоров в Абу-Даби: в ISW объяснили замысел Кремля

Россия обновила состав делегации, которая примет участие в трехсторонних переговорах с Украиной и США в Абу-Даби. Этот список участников переговоров может многое сказать о планах Кремля на предстоящую встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Теперь с российской стороны в переговорах примут участие помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, помощник президента Юрий Ушаков, а также заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков.

Как напоминают аналитики, Костюков возглавлял российскую делегацию на первых двух раундах трехсторонних переговоров в Абу-Даби в конце января – начале февраля 2026 года, после чего его сменил Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Женеве (Швейцария2) в феврале2.

При этом Мединский тогда затягивал переговорный процесс, обсуждая так называемые "исторические корни" войны.

Ушаков - высокопоставленный представитель Кремля, регулярно комментирующий ход переговоров с Украиной и неоднократно озвучивавший максималистские требования Москвы: Украина должна пойти на односторонние уступки, прежде чем Россия согласится на проведение сколь-нибудь содержательных мирных переговоров.

Галузин входил в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле (Турция), а также в Женеве (в мае 2025 и феврале 2026); он также неоднократно отмечал необходимость устранения так называемых "коренных причин" войны.

Рябков официально не участвовал в мирных переговорах, однако часто заявляет, что Россия может принять только те мирные предложения, которые отвечают военным целям Путина и "реалиям на местах" и регулярно подтверждает приверженность России определенным договоренностям с США, якобы достигнутым по итогам саммита на Аляске в августе 2025 года.

Он также участвовал в продвижении кремлевских ультиматумов в НАТО, направленных на ликвидацию Альянса в его нынешнем виде – под предлогом предоставления России "гарантий безопасности".

"Тот факт, что в состав делегации Кремль включает чиновников, которые ранее уже затягивали переговорный процесс, лишний раз свидетельствует: Москва по-прежнему не заинтересована в добросовестных переговорах. Присутствие Рябкова примечательно еще и тем, что Кремль может использовать его опыт работы с ультиматумами 2021 года, чтобы попытаться переговоров", - отмечают аналитики.