Делегацию Украины на переговорах с РФ в Абу-Даби возглавит Буданов, - CBS News
Глава Офиса президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонней встрече с США и Россией в Абу-Даби.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова в интервью CBS News.
Буданов возглавит переговоры
Кирилл Буданов сказал репортеру CBS News, что возглавит украинскую делегацию в Абу-Даби на мирных переговорах на следующей неделе, как он делал это в феврале во время первоначальных обсуждений.
Издание отмечает, что Буданов не ожидает значительного шага вперед. Однако считает, что сам по себе знак того, что делегации РФ и Украины договорились встретиться лицом к лицу в одной комнате, является признаком определенного прогресса.
"Я еще раз повторю, что эти переговоры не последние, они не окончательны. Все, о чем мы будем говорить, это о наступлении продолжающейся готовности к прекращению войны. Чего мы добьемся? Я воздержусь от ответа", - уточнил Буданов.
Военный опыт Буданова
По мнению издания, Буданов - не обычный украинский политик. Это человек с глубоким военным опытом в войне России против Украины с 2014 года.
CBS News пишет, что, по словам Буданова, военный опыт украинцев и россиян может помочь добиться прогресса в этих переговорах в некоторых технических аспектах того, как может выглядеть прекращение огня.
Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Основное внимание было уделено подготовке к предстоящим переговорам в Абу-Даби.
Напомним, Зеленский заявил о необходимости обсудить гарантии безопасности во время предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября.
Среди других важных вопросов - прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование "зернового коридора", обмен военнопленными и возможная встреча лидеров стран.
Также стало известно, что в Кремле подтвердили, что РФ примет участие в мирных переговорах в Абу-Даби.