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Єврокомісія не може заборонити "Північний потік-2": Боррель пояснив, чому

Автор: РБК-Україна

Європейська комісія не може заборонити реалізацію проєкту газопроводу " Північний потік-2", оскільки в ньому беруть участь приватні компанії Німеччини і для цього у неї відсутні відповідні інструменти. Там також нагадали, що трубопровід не сприяє диверсифікації постачання енергоносіїв.

Про це на засіданні Європарламенту у Брюсселі заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"У Єврокомісії говорили, що цей проєкт не сприяє диверсифікації постачання енергії. Однак мова йде про приватний проєкт", - сказав він.

Боррель додав, що у Єврокомісії немає інструментів, щоб заборонити реалізацію проєкту. Він також зазначив, що в будівництві та майбутній експлуатації газопроводу беруть участь приватні компанії Німеччини.

За словами глави європейської демократії, в ситуації з" Північним потоком-2 " завдання Єврокомісії полягає у відстеженні того, щоб робота газопроводу проводилася відкрито при дотриманні діючих в Євросоюзі правилах.

Коментуючи санкції США проти "Північного потоку 2", Боррель нагадав, що виступає проти екстратериторіальних обмежувальних заходів незалежно від того, проти кого вони спрямовані.

"У цьому питанні потрібно бути послідовними", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

Крім того, в Російській Федерації допускають створення альтернативи міжнародній міжбанківській системі SWIFT. Однак терміни створення альтернативи платіжної системи поки не відомі.

В той самий час, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Україна ще не пропонувала західним партерам в рамках санкцій проти Росії відключити її від міжнародної системи грошових переказів SWIFT.

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