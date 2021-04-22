ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба закликав ЄС розглянути можливість відключення РФ від SWIFT

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 05:20
Кулеба закликав ЄС розглянути можливість відключення РФ від SWIFT Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав на відеоконференції з главами МЗС країн Євросоюзу, що пройшла 19 квітня, розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT. Це могло б стримувати РФ від ескалації.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

За його словами, цей захід міг би стати частиною нового пакету санкцій у разі ескалації ситуації на сході України.

Кулеба також зазначив, що в ході зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеним в Брюсселі минулого тижня попросив Вашингтон про постачання "потужних засобів радіоелектронної боротьби" для протидії Росії.

В інтерв'ю він також висловив надію на те, що в питанні допомоги Україні у західних країн "слова не будуть розходитися зі справою".

Раніше повідомлялося, що в Російській Федерації допускають створення альтернативи міжнародній міжбанківській системі SWIFT. Однак терміни створення альтернативи платіжної системи поки не відомі.

Водночас, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Україна ще не пропонувала західним партерам в рамках санкцій проти Росії відключити її від міжнародної системи грошових переказів SWIFT.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація SWIFT Дмитро Кулеба Санкції
NEWS
Валютні кредити українців перевели в гривню. Зеленський підписав закон
Валютні кредити українців перевели в гривню. Зеленський підписав закон
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"