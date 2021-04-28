Еврокомиссия не может запретить “Северный поток-2”: Боррель объяснил, почему

"В Еврокомиссии говорили, что этот проект не содействует диверсификации поставок энергии. Однако речь идет о частном проекте", - сказал он.

Боррель добавил, что у Еврокомиссии нет инструментов, чтобы запретить реализацию проекта. Он также отметил, что в строительстве и будущей эксплуатации газопровода принимают участие частные компании Германии.

По словам главы европейской демократии, в ситуации с “Северным потоком-2” задача Еврокомиссии заключается в отслеживании того, чтобы работа газопровода проводилась открыто при соблюдении действующих в Евросоюзе правилах.

Комментируя санкции США против "Северного потока 2", Боррель напомнил, что выступает против экстратерриториальных ограничительных мер независимо от того, против кого они направлены.

"В этом вопросе нужно быть последовательными", - добавил он.