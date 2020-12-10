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Україна ще не пропонувала партнерам відключити Росію від SWIFT, - Кравчук

Київ, Четвер 10 грудня 2020 17:29
Україна ще не пропонувала партнерам відключити Росію від SWIFT, - Кравчук
Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна ще не пропонувала західним партнерам в рамках санкцій проти Росії відключити її від міжнародної системи грошових переказів SWIFT. На сьогодні вивчається реакція на цю ідею всередині самої України.

Про це в інтерв'ю liga.net заявив голова делегації України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

За його словами, необхідно дізнатися реакцію українського політикуму на цей рахунок. Ідеєю відключити Росію від цієї системи Кравчук зробив інформаційний крок.

"Тепер ми аналізуємо, як до цього поставляться політичні партії, громадянське суспільство, як поставиться український народ. Щоб ми знали і могли сказати західним партнерам, що це думка не лише вузького кола осіб, а українського політикуму і народу", - підкреслив він.

Він також припустив, що, коли Україні потрібно сформулювати думку з цього питання, проведуть соціологічне дослідження.

Зазначимо, відключення від системи SWIFT означає фактично повну фінансову ізоляцію, при якій нема можливості робити перекази між урядами, підприємствами і банками.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що якщо Росія не буде робити ніяких кроків назустріч по досягненню миру на Донбасі, то Україна може ініціювати відключення її від SWIFT.

Ще раніше про цю можливість заявляв посол України в США Володимир Єльченко.

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Новини України Політика Російська ФедераціяSWIFTКравчук

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