У Європарламенті закликали заблокувати "Північний потік-2" і відключити РФ від SWIFT
Група депутатів Європейського парламенту закликала заблокувати будівництво російського газопроводу"Північний потік-2". Також вони просять відключити Росію від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.
Про це йдеться в проекті резолюції, опублікованому на сайті Європарламенту.
"Європарламент підкреслює, що в разі, якщо військове нарощування в майбутньому переросте у вторгнення на Україну з боку Росії, ЄС повинен дати зрозуміти, що ціна такої дії буде серйозною", - йдеться в резолюції.
Автори документа також зажадали відмовитися від імпорту нафти і газу з Росії і запропонували заморозити європейські активи "олігархів, близьких до російської влади" і анулювати їх візи.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.
Крім того, в Російській Федерації допускають створення альтернативи міжнародній міжбанківській системі SWIFT. Однак терміни створення альтернативи платіжної системи поки не відомі.
В той самий час, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Україна ще не пропонувала західним партерам в рамках санкцій проти Росії відключити її від міжнародної системи грошових переказів SWIFT.