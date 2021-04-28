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У Європарламенті закликали заблокувати "Північний потік-2" і відключити РФ від SWIFT

Новость на русском → Брюссель, Середа 28 квітня 2021 18:52
У Європарламенті закликали заблокувати "Північний потік-2" і відключити РФ від SWIFT Фото: у Європарламенті закликали заблокувати "Північний потік-2" і відключити РФ від SWIFT (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Група депутатів Європейського парламенту закликала заблокувати будівництво російського газопроводу"Північний потік-2". Також вони просять відключити Росію від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

Про це йдеться в проекті резолюції, опублікованому на сайті Європарламенту.

"Європарламент підкреслює, що в разі, якщо військове нарощування в майбутньому переросте у вторгнення на Україну з боку Росії, ЄС повинен дати зрозуміти, що ціна такої дії буде серйозною", - йдеться в резолюції.

Автори документа також зажадали відмовитися від імпорту нафти і газу з Росії і запропонували заморозити європейські активи "олігархів, близьких до російської влади" і анулювати їх візи.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

Крім того, в Російській Федерації допускають створення альтернативи міжнародній міжбанківській системі SWIFT. Однак терміни створення альтернативи платіжної системи поки не відомі.

В той самий час, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Україна ще не пропонувала західним партерам в рамках санкцій проти Росії відключити її від міжнародної системи грошових переказів SWIFT.

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