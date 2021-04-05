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У Росії може з'явитися альтернатива платіжної системи SWIFT

Новость на русском → Москва, Понеділок 05 квітня 2021 19:12
У Росії може з'явитися альтернатива платіжної системи SWIFT Фото: Олександр Панкін (facebook.com/MIDRussia)
Автор: РБК-Україна

В Російській Федерації допускають створення альтернативи міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Проте терміни створення альтернативи платіжної системи поки не відомі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін, передає "РИА Новости".

"Беручи до уваги стрімкий розвиток цифрових валют і блокчейну, очевидно, що база для міжнародних розрахунків може бути сформована зовсім на новій технологічній основі", - заявив він.

Він зазначив, що розвиток альтернативних SWIFT-систем є "не тільки реакцією на ситуацію геополітичну реальність, але і відповіддю на необхідність модернізації методів здійснення платежів з урахуванням сучасних передових досягнень у цифровій сфері".

Зазначимо, SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Дана система дозволяє фінансовим установам в усьому світі відправляти і отримувати інформацію про фінансові операції безпечної стандартизованою та надійній формі.

До системи підключено більше ніж 11 тисяч найбільших організацій приблизно у 200 країнах.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков допустив, що Росію можуть відключити від SWIFT.

Крім того, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Україна ще не пропонувала західним партнерам в рамках санкцій проти Росії відключити її від міжнародної системи грошових переказів SWIFT.

Додамо, що Кравчук також заявляв, що якщо Росія не буде робити ніяких кроків назустріч по досягненню миру на Донбасі, то Україна може ініціювати відключення її від SWIFT.

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