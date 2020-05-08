Єврокомісія рекомендувала продовжити закриття кордонів ЄС до 15 червня

Єврокомісія рекомендувала країнами-членами Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на несуттєві поїздки в Європейському союзі ще на 30 днів - до 15 червня, у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

В Єврокомісії заявили, що незважаючи на ослаблення обмежень з боку деяких країн ЄС та Шенгенської зони, ситуація з пандемією коронавіруса залишається нестабільною як в Європі, так і в усьому світі.

"Відміна обмежень на поїздки повинна здійснюватися поетапно... Внутрішній прикордонний контроль необхідно буде поступово і скоординовано зняти, перш ніж обмеження на зовнішніх кордонах можна буде послабити на другому етапі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Австрія планує відкрити кордон з Німеччиною до літа. До цього в країні продовжили контроль на кордонах до 31 травня.

Також повідомлялося, що уряд Чехії планує відкрити кордони з Словаччиною, Австрією, Німеччиною і Польщею в липні. При цьому, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек заявив, що переговори про відкриття кордонів будуть найважчими з Польщею.

У Євросоюзі також повідомляли, що не виключають відкриття деяких районів ЄС для літнього відпочинку в рамках ослаблення карантину.