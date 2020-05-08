Еврокомиссия рекомендовала продлить закрытие границ ЕС до 15 июня

Еврокомиссия рекомендовала странами-членам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на несущественные поездки в Европейском союзе еще на 30 дней - до 15 июня, в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

В Еврокомиссии заявили, что несмотря на ослабление ограничений со стороны некоторых стран ЕС и Шенгенской зоны, ситуация с пандемией коронавируса остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире.

"Отмена ограничений на поездки должна осуществляться поэтапно... Внутренний пограничный контроль необходимо будет постепенно и скоординировано снять, прежде чем ограничения на внешних границах можно будет ослабить на втором этапе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Австрия планирует открыть границу с Германией до лета. До этого в стране продлили контроль на границах до 31 мая.

Также сообщалось, что правительство Чехии планирует открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле. При этом, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что переговоры об открытии границ будут самыми тяжелыми с Польшей.

В Евросоюзе также сообщали, что не исключают открытия некоторых районов ЕС для летнего отдыха в рамках ослабления карантина.