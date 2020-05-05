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В ЄС не виключають поновлення внутрішнього туризму влітку

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 16:10
В ЄС не виключають поновлення внутрішнього туризму влітку
Фото: прапори ЄС (csamir.com)

У керівництві ЄС "роблять все можливе", щоб європейці могли подорожувати вже цього літа

У Євросоюзі не виключають відкриття деяких районів ЄС для літнього відпочинку в рамках ослаблення карантину. Про це заявив Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в ефірі французького радіо France Info.

При цьому він додав, що в керівництві ЄС "роблять все можливе", щоб європейці змогли подорожувати вже цього літа.

"Цілком ймовірно, що деякі зони будуть відкриті для туристів, а інші - ні", - зазначив Єврокомісар.

Він також вказав на відмінності у розвитку пандемії в різних регіонах.

"Межі пандемії не збігаються з кордонами країн", - додав Бретон.

Він також знову закликав сприяти туристичної галузі подолати кризу, підкресливши, що фінансова допомога повинна надаватися у вигляді грантів, а не позик.

Нагадаємо, в рамках пом'якшення карантину, уряд Чехії ухвалив рішення з 11 травня відновити міжнародні пасажирські перевезення.

Крім того, уряд Чехії планує відкрити кордони з Словаччиною, Австрією, Німеччиною і Польщею в липні. При цьому, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек заявив, що переговори про відкриття кордонів будуть найважчими з Польщею.

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