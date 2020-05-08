Австрія планує відкрити кордон з Німеччиною до літа

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Відкриття кордоні важливо не тільки з туристичної точки зору, але і полегшить життя сім'ям, розділених прикордонним контролем

Канцлер Австрії Себастьян Курц висловив надію, що до літа відбудеться відкриття кордону з Німеччиною, яка була закрита через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Der Spiegel.

За його словами, уряд майже щодня контактує зі своїми німецькими партнерами по даному питанню. При цьому він зазначив, що відкриття кордону не тільки важливо з туристичної точки зору, але і полегшить життя багатьом сім'ям, які в цей час розділені прикордонним контролем.

Як тільки Німеччина буде готова, ми відкриємо кордон між країнами. Число випадків зараження коронавірусом нині в Австрії нижче, ніж у Німеччині. Тому я сподіваюся, що кордон буде відкрита до літа", - заявив Курц.

Нагадаємо, раніше уряд Австрії продовжив контроль на своїх кордонах до кінця травня. Контроль буде продовжено на кордоні з Німеччиною, Італією, Швейцарією, Ліхтенштейном, Чехією, Словаччиною, Угорщиною та Словенією.

Крім того, в середині квітня Австрія стала першою серед членів Європейського союзу, хто представив план виходу з карантину. Так, з 14 квітня в країні відкрилися магазини, а з 1 травня - торгові центри і перукарні.