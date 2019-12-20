Сейм Польщі прийняв скандальну судову реформу

Фото: Сейм Польщі (flickr.com/premierrp)

Поправки до скандального закону підтримали 233 депутати

Сейм Польщі в п'ятницю, 20 грудня, прийняв поправки до законопроекту про реформу судової системи, який викликав суперечки в суспільстві і спричинив акції протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, поправки підтримали 233 депутати, 205 - проголосували проти, 10 утрималися.

Прийняті поправки розширюють, зокрема, повноваження представника дисциплінарного судів загальної юрисдикції та Надзвичайної контрольної палати Верховного суду в частині врегулювання справ у випадках оспорювання статусу судді або його повноважень вершити правосуддя.

Поправками також передбачено запровадження дисциплінарної відповідальності суддів за дії або бездіяльність, які можуть перешкоджати або істотно ускладнювати функціонування судової системи, включаючи оскарження ефективності призначення судді.

Тепер документ надсилається на розгляд у Сенат, після чого реформу повинен буде підписати президент країни Анджей Дуда.

Нагадаємо, в Польщі судова реформа може спровокувати вихід країни з Євросоюзу. Є протиріччя між законодавством ЄС та законодавством Польщі.

Крім того, у Польщі відбулися акції протестів проти урядового проекту змін до судових закони щодо дисциплінування суддів. Суддівська спільнота говорить про спроби обмежити незалежність суддів.

Додамо, що Єврокомісія в минулому році вирішила подати в суд Євросоюзу позов на Польщу після прийняття судової реформи. Зокрема, Єврокомісія вважає судову реформу Польщі як порушення законодавства Євросоюзу. Зокрема, Варшави звинувачують у "підриві принципу незалежності судових органів".