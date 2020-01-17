ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сенат Польщі відхилив скандальну судову реформу

Новини » Політика     17.01.2020 - 22:02
Сенат Польщі відхилив скандальну судову реформу
Ілюстративне фото: прапор Польщі (Wikimedia)

Проти законопроекту виступили 51 сенатор

Сенат Польщі відхилив скандальну судову реформу, яку раніше схвалив польський Сейм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Проти законопроєкту виступили 51 сенатор, водночас його підтримали 48 представників верхньої палати парламенту.

Законопроєкт, який був запропонований правлячою партією "Право і справедливість". Проєкт передбачає можливість звільнення та застосування інших дисциплінарних заходів щодо суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень і кадрові призначення.

Втім, останнє слово щодо законопроєкту повинен сказати Сейм Польщі, куди тепер документ буде повернуто. Після цього документ повинен підписати президент країни Анджей Дуда.

Нагадаємо, 20 грудня Сейм Польщі прийняв поправки до законопроєкту про реформу судової системи, який викликав суперечки в суспільстві та спричинив акції протесту. Правки підтримали 233 депутати, 205 - проголосували проти, 10 утрималися.

Крім того, Польщі судова реформа може спровокувати вихід країни з Євросоюзу. Є протиріччя між законодавством Євросоюзу та законодавством Польщі.

Аеропорт Кракова призупинив роботу через туман У Польщі поквапили Україну з ідеєю "об'єднання" Чорного і Балтійського морів
Новини України ПольшаСудова реформа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся