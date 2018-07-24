Єврокомісія підготувала концепцію контрольованих центрів ЄС для мігрантів

Пропозиції також включають можливі шляхи створення регіональних механізмів щодо прийому мігрантів з третіми країнами

Європейська комісія запропонувала концепцію створення контрольованих центрів та короткострокові заходи для покращення процесу обробки заяв від біженців, які прибули на територію ЄС. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Як зазначається, основна мета створення контрольованих центрів в ЄС - поліпшити процес розмежування осіб, які потребують міжнародного захисту, та нелегальних мігрантів, які не мають права залишатися в ЄС, одночасно прискорюючи їх повернення.

Пропозиції також включають можливі шляхи створення регіональних механізмів щодо прийому мігрантів з третіми країнами.

"Регіональні схеми прибуття мігрантів повинні розглядатися як робота в поєднанні з розвитком контрольованих центрів в ЄС: разом, обидві ці концепції повинні допомогти забезпечити справді спільну регіональну відповідальність у відповідь на складні проблеми міграції", - йдеться у повідомленні.

Центри будуть керуватися приймаючою державою-членом при повній підтримці з боку агентств ЄС та можуть мати тимчасовий або спеціальний характер залежно від місця розташування.

Як повідомляється, ЄС, зокрема, пропонує повну фінансову підтримку добровільних дій держав-членів для покриття інфраструктурних та операційних витрат; а також фінансову підтримку державам-членам, що приймають переміщених мігрантів (6000 євро на особу).

Єврокомісія також пропонує концепцію регіональних схем прибуття мігрантів в тісному співробітництві з Міжнародною організацією з питань міграції та УВКБ ООН та у партнерстві з третіми країнами.

"Метою регіональних механізмів є забезпечення швидкого та безпечного сходження на берег з обох боків Середземномор'я врятованих людей відповідно до міжнародного права, включаючи принцип невислання та відповідальний процес після прибуття" - зазначили в ЄК.

Очікується, що завтра, 25 липня, посли ЄС будуть обговорюватися концепції контрольованих центрів в ЄС та можливість швидкого використання тимчасової схеми для прийому врятованих у морі мігрантів.

Робота щодо регіональних заходів також буде розглянута на завтрашньому засіданні та, як очікується, буде продовжена на зустрічі з МОМ та УВКБ в Женеві 30 липня 2018 року.

Лише після того, як буде досягнуто згоди щодо спільного підходу у ЄС, пропозиція буде передана третім зацікавленим країнам.

Нагадаємо, що у Німеччині хочуть полегшити пошук роботи громадянам країн, що не входять в ЄС.

Також Угорщина не буде брати участь в угоді ООН про мігрантів.