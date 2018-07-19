Угорщина не буде брати участь в угоді ООН про мігрантів

Сійярто сумнівається, що документ має юридично зобов'язуючу силу

Угорщина відмовилася брати участь в договорі ООН про всесвітню міграцію, який створений для узгодження політики щодо мігрантів. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає DW.

За словами Сійярто, даний документ суперечить здоровому глузду та інтересам Угорщини. Він вважає, що запланований договір розглядає міграцію як одне з прав людини, що з точки зору Будапешта є неприйнятним.

"Тому Угорщина не буде брати участь у нинішніх консультаціях в марокканському Марракеші, а на сесії Генеральної Асамблеї ООН проголосує проти цього документа", - заявив міністр.

Зазначено, що учасники сесії Генасамблеї ООН погодили текст Global Compact for Migration в п'ятницю, 13 липня. Цей документ повинен бути підписаний у грудні в Марокко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина може вийти з переговорів Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань міграції через побоювання, що промігрантська політика організації суперечить інтересам безпеки країни.