Еврокомиссия подготовила концепцию контролируемых центров ЕС для мигрантов

Предложения также включают возможные пути создания региональных механизмов по приему мигрантов с третьими странами

Европейская комиссия предложила концепцию создания контролируемых центров и краткосрочные меры для улучшения процесса обработки заявлений от беженцев, которые прибыли на территорию ЕС. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Как отмечается, основная цель создания контролируемых центров в ЕС - улучшить процесс разграничения лиц, нуждающихся в международной защите, и нелегальных мигрантов, которые не имеют права оставаться в ЕС, одновременно ускоряя их возвращение.

Предложения также включают возможные пути создания региональных механизмов по приему мигрантов с третьими странами.

"Региональные схемы прибытия мигрантов должны рассматриваться как работа в сочетании с развитием контролируемых центров в ЕС: вместе, обе эти концепции должны помочь обеспечить действительно совместную региональную ответственность в ответ на сложные проблемы миграции", - говорится в сообщении.

Центры будут руководствоваться принимающим государством-членом при полной поддержке со стороны агентств ЕС и могут иметь временный или специальный характер в зависимости от места расположения.

Как сообщается, ЕС, в частности, предлагает полную финансовую поддержку добровольных действий государств-членов для покрытия инфраструктурных и операционных расходов; а также финансовую поддержку государствам-членам, которые принимают перемещенных мигрантов (6000 евро на человека).

Еврокомиссия также предлагает концепцию региональных схем прибытия мигрантов в тесном сотрудничестве с Международной организацией по вопросам миграции и УВКБ ООН и в партнерстве с третьими странами.

"Целью региональных механизмов является обеспечение быстрого и безопасного схода на берег с обеих сторон Средиземноморья спасенных людей согласно международному праву, включая принцип невысылки и ответственный процесс после прибытия", - отметили в ЕК.

Ожидается, что завтра, 25 июля, послы ЕС будут обсуждаться концепции контролируемых центров в ЕС и возможность быстрого использования временной схемы для приема спасенных в море мигрантов.

Работа по региональных мероприятий также будет рассмотрена на завтрашнем заседании и, как ожидается, будет продолжена на встрече с МОМ и УВКБ в Женеве 30 июля 2018 года.

Только после того, как будет достигнуто соглашение относительно совместного подхода в ЕС, предложение будет передано третьим заинтересованным странам.

Напомним, что в Германии хотят облегчить поиск работы гражданам стран, не входящих в ЕС.

Также Венгрия не будет участвовать в соглашении ООН о мигрантах.