У Німеччині хочуть полегшити пошук роботи громадянам країн, що не входять в ЄС

До кінця 2018 року коаліція в Бундестазі має намір прийняти закон, який буде регулювати імміграцію в ФРН

Уряд Німеччини планує полегшити пошук роботи для громадян країн, що не входять у Європейський союз (ЄС). Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що міністр праці ФРН Хубертус Хайль запропонував видавати іноземцям без вищої освіти візи на шість місяців для пошуку роботи в сферах, де не вистачає робочої сили, наприклад, догляд за літніми людьми. Іноземці, які могли б таким чином шукати роботу в Німеччині, не будуть мати право на отримання соціальних виплат.

За даними видання, до кінця 2018 року коаліція в Бундестазі має на меті прийняти новий закон, який буде регулювати імміграцію в Німеччину фахівців, яких у країні не вистачає. Новий закон має створити можливості для людей без вищої освіти. Таким чином уряд прагне скоротити потік нелегальних мігрантів. Канцлер Ангела Меркель днями назвала такий закон "центральним проектом" уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за перше півріччя 2018 року кількість перетинів кордонів Європейського союзу нелегальними мігрантами знизилася вдвічі в порівнянні з минулим роком.