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Италия признает нарушение правил ЕС в бюджете

Новости » Политика    22.10.2018 - 21:01
Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)
Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

Конте назвал неприемлемыми негативные высказывания европейских чиновников о бюджете еще до того, как Италия представила свою позицию

Италия готова обсуждать с Европейской комиссией положения национального бюджета на следующий год, но будет придерживаться своего финансового "маневра". Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте на встрече с иностранной прессой, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ansa.

"В письме в ЕС мы хотим объяснить наш маневр, мы объяснили направление нашей экономической политики, цели, которые мы намерены достичь, но мы готовы сесть за стол и продолжать взаимодействие с Европейской комиссией", - сказал Конте.

Конте несколько раз повторил, что хочет конструктивного диалога с Брюсселем и не ставит под сомнение роль Еврокомиссии.

В то же время, он назвал неприемлемыми негативные высказывания европейских чиновников о бюджете еще до того, как Италия представила свою позицию.

"Если комиссар ЕС перед легким маневрированием и до того, как пришло письмо ЕС, говорит, что этот маневр будет отвергнут, то я считаю, что это неприемлемо", - сказал Конте.

Отметим, Европейская комиссия усилила давление на Италию, раскритиковав проект бюджета страны на 2019 год, который Брюссель назвал беспрецедентным нарушением бюджетных правил ЕС.

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