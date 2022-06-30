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Литва не боїться погроз і не має наміру скасовувати заборону транзиту з РФ, - євродепутат

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Брюссель, Четвер 30 червня 2022 00:17
Литва не боїться погроз і не має наміру скасовувати заборону транзиту з РФ, - євродепутат Фото: Литва не планує скасовувати транзитні обмеження з РФ (flickr.com/eu2017ee)
Автор: Константин Широкун

Будь-які втручання в рішення Литви про заборону транзиту товарів з РФ в Калінінградську область з боку ЄС будуть максимально неправильними. Литва на це ніколи не погодиться.

Про це заявив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 Канал".

Як повідомив євродепутат, після російських погроз деякі європейські бюрократи почали думати над певним виправленням і пом'якшенням ситуації з транзитом. Але Литва не збирається хоч якось змінювати обмеження тільки через агресивні загрози з боку Росії.

"Це може просто виключити Литву з території, на якій повністю втілюється санкційна політика ЄС. І ми не погодимося з цим. Це просто ціннісна зрада. І навіть спроба розрізати Литву через транзитні коридори", – зазначив Ауштрявічюс.

На думку депутата, метал з Калінінграда або по зворотному маршруту потрапить на військові заводи. Згодом з нього зроблять техніку, на якій вбиватимуть мирних українців.

"І як ми тоді будемо представлені? Як учасники агресії проти України та інших країн? Думаю, вони штовхають нас на це. Вони майстри створювати такі провокації", - зазначив Ауштрявічюс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на виконання санкцій Євросоюзу проти Росії литовська сторона відрізала Калінінградську область від залізничних поставок товарів, на які поширюються обмеження.

Після цього Росія перейшла до відкритих погроз Литві через транспортну блокаду Калінінграда. У Москві готуються до" захисту своїх національних інтересів", якщо заборону найближчим часом не скасують.

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