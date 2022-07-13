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Зеленський розкрив тактику РФ у війні. Так діяли і в Києві

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Середа 13 липня 2022 15:49
Зеленський розкрив тактику РФ у війні. Так діяли і в Києві Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Однією складовою тактики російських військ у війні проти Україні є застосування артилерії по житловим районам мирних міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до Кореї.

"Перший тактичний пункт (Росії - ред.) - артилерія. Бере в заручники наші міста. Російська армія організує свій наступ так, щоб її гармата і реактивна артилерія могли бити по звичайним житловим районам звичайних міст. Наприклад, саме це було метою окупантів навесні, коли російські солдати рухались від північного кордону нашої держави до нашої столиці, щоб мати можливість або знищити Київ з артилерії, або шантажувати нас таким знищенням. Українська армія вибила росіян з північних територій, але окупанти залишаються на сході та півдні нашої країни і будують свій наступ так само, щоб в прицілах їхніх гармат і в досяжності систем залпового вогню були звичайні будинки", - сказав Зеленський.

Другим пунктом російської тактики президент назвав ракети. За його словами, за час війни Росія запустила по Україні 2960 ракет і головна їхня мета - цивільні обєкти.

"Тактика Росії направлена на те, щоб вигнати людей з наших міст, щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом", - наголосив президент, додавши, що депортація є третім пунктом російської тактики.

Четвертий пункт - економічний шок. Як приклад, Зеленський навів ситуацію на Шрі-Ланці, де зростання цін на їжу і паливо спричинило соціальний вибух. За словами президента, РФ блокує експорт українського зерна, і це призводить до продовольчої кризи.

П'ятим пунктом російської тактики є пропаганда.

Нагадаємо, в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ заявили, що РФ застосувала усі види своєї ракетної зброї для ударів по Україні.

Окрім того, ми писали, що економічна криза призвела до масових протестів на Шрі-Ланці та відставки уряду.

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