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У Єврокомісії заявили про збільшення ризику Brexit без угоди

Новини » Політика    13.03.2019 - 12:17
У Єврокомісії заявили про збільшення ризику Brexit без угоди
Фото: П'єр Московісі (flickr com worldeconomicforum)

Єврокомісар вважає, що Євросоюз зробив все можливе, щоб запропонувати рішення

Вихід Великобританії з ЄС (Brexit) без угоди став ще більш очевидним після провалу голосування в парламенті Британії. Про це заявив єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі, повідомляє Reuters.

За його словами, Євросоюз зробив все можливе, щоб запропонувати рішення, але це було безуспішно.

"Те, що відбулося вчора, серйозно збільшило ризик Brexit без угоди - неупорядкованого і жорсткого виходу. Це не те, чого ми хочемо, але існує реальний ризик", - сказав він.

Нагадаємо, Палата громад Британії 12 березня не підтримала новий варіант угоди по виходу країни з Європейського союзу. За угоду проголосували 242 депутати, проти - 391.

Мей до цього заявляла, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди про Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися.

Зазначимо, голова Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що крайнім терміном виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit) може стати початок липня 2019 року.

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