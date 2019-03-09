Голова Європарламенту допустили перенесення Brexit

Фото: Антоніо Таяні (EuropeanUnion2017-EuropeanParliament)

За словами Таяні, британці в будь-якому випадку повинні назвати причину перенесення

Голова Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що крайнім терміном виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit) може стати початок липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Він зазначив, що "терміни Brexit можуть бути перенесено не більш ніж на кілька тижнів".

"Крайнім терміном стане початок липня. Британці в будь-якому випадку повинні назвати причину перенесення", - вважає він.

Голова Європарламенту особливо підкреслив необхідність "уникнути найбільшої помилки" - хаотичного Brexit без укладення угоди з Брюсселем.

"Подібна ситуація стала несприятливою для ЄС і "катастрофою для економіки", - зазначив він.

У той же час Таяні виключив можливість перегляду узгодженого в листопаді документа про вихід Сполученого Королівства з ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди про Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися.

Зазначимо, Європейський союз дав Британії всього 48 годин, щоб подати пропозицію щодо виходу з глухого кута Brexit. Таке обмеження Євросоюз вирішив встановити після провалу переговорів з Британією.