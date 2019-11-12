В Єврокомісії запевнили, що санкції проти РФ збережуть до повного виконання мінських угод

Фото: зустріч з Ельмаром Броком в ОП (president.gov.ua/)

Брок також наголосив на підтримці суверенітету й територіальної цілісності України

Спеціальний радником президента Єврокомісії з питань України Ельмар Брок запевнив, що Євросоюз збереже санкції проти Росії до повного виконання мінських домовленостей. Про це він заявив під час зустрічі з заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Відзначається, що Брок запевнив, що підтримка реформ в Україні та суверенітету й територіальної цілісності держави й надалі залишатиметься серед основних пріоритетів керівництва європейських інституцій.

"Він підкреслив, що Європейський союз зберігатиме санкції до повного виконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Окрему увагу співрозмовники приділили темі енергетичної безпеки у Європі. Жовква наголосив, що Україна залишається надійним партнером у транзиті енергоносіїв. Він закликав усі держави, які є членами Євросоюзу, зберігати єдність у питанні дотримання енергетичного законодавства ЄС.

Раніше повідомлялося, що ЄС найімовірніше продовжить санкції проти Росії, проте готовий до можливих поступок Кремлю.

РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що мінські угоди повинні виконуватися у повній мірі всіма сторонами.