В Еврокомиссии заверили, что санкции против РФ сохранят до полного выполнения минских соглашений

Фото: встреча с Эльмаром Броком в ОП (president.gov.ua/)

Брок также отметил поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Специальный советником президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заверил, что Евросоюз сохранит санкции против России до полного выполнения минских договоренностей. Об этом он заявил во время встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Отмечается, что Брок заверил, что поддержка реформ в Украине, а также суверенитета и территориальной целостности государства и в дальнейшем будет оставаться среди основных приоритетов руководства европейских институтов.

"Он подчеркнул, что Европейский союз сохранит санкции до полного выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание собеседники уделили теме энергетической безопасности в Европе. Жовква отметил, что Украина остается надежным партнером в транзите энергоносителей. Он призвал все государства, которые являются членами Евросоюза, сохранять единство в вопросе соблюдения энергетического законодательства ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС скорее всего, продлит санкции против России, однако готов к возможным уступкам Кремлю.

РБК-Украина писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что минские соглашения должны выполняться в полной мере всеми сторонами.