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Постачання "Північним потоком" впали майже до нуля після початку ремонту

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Середа 31 серпня 2022 04:51
Постачання "Північним потоком" впали майже до нуля після початку ремонту Фото: постачання Північним потоком впали майже до нуля після початку ремонту (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Приймання газу "Північного потоку" Німеччиною зупинився майже повністю у зв'язку з початком ремонту єдиного газоперекачувального агрегату, що залишився в роботі, на компресорній станції "Портова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Фізичний потік газу по "Північному потоку" в точці приймання в німецькому Грайфсвальді в газопровід Nel повністю зупинився з 03:00 середи.

У газопровід Opal в цей же момент впав в 5,5 раза, до близько 200 тисяч куб.м на годину. Дані оператора "Північного потоку" - компанії Nord Stream AG - також підтверджують ці показники.

Раніше "Газпром" повідомляв, що прокачування газу по "Північному потоку" буде зупинена з 04:00 31 серпня по 04: 00 3 вересня.

Нагадаємо, "Газпром" заявляв, що вдвічі скоротить постачання газу в Європу "Північним потоком".

Країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Тепер держави самі зможуть вибирати заходи, за допомогою яких будуть відбуватися скорочення.

Крім того, "Газпром" призупинив постачання газу французькій корпорації Engie. Прем'єр-міністр країни вважає, що припинення постачання торкнеться всіх країн ЄС.

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