У Франції вважають, що припинення поставок російського газу торкнеться всіх країн ЄС

Повне припинення поставок газу з Росії, яке все ще залишається можливим, створить більш складну ситуацію для всіх країн Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн в інтерв'ю телеканалу TMC .

"Існує ризик, що Росія, яка вже значно скоротила поставки газу, повністю припинить їх. Це б створило труднощі для всіх країн ЄС", - вважає Борн.

При цьому вона зазначила, що у країн Євросоюзу все ще залишається час для того, щоб підготуватися до опалювального сезону.

Борн також в черговий раз закликала населення Франції економити електроенергію.