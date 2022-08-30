У Франції вважають, що припинення поставок російського газу торкнеться всіх країн ЄС
Повне припинення поставок газу з Росії, яке все ще залишається можливим, створить більш складну ситуацію для всіх країн Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн в інтерв'ю телеканалу TMC.
"Існує ризик, що Росія, яка вже значно скоротила поставки газу, повністю припинить їх. Це б створило труднощі для всіх країн ЄС", - вважає Борн.
При цьому вона зазначила, що у країн Євросоюзу все ще залишається час для того, щоб підготуватися до опалювального сезону.
Борн також в черговий раз закликала населення Франції економити електроенергію.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська компанія "Газпром" тимчасово зупинить експорт газу трубопроводом "Північний потік" вже завтра, 31 серпня, рано вранці.
Також ми писали, що російська компанія "Газпром" призупинила постачання газу французькій корпорації Engie.
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