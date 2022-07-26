ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія продовжуватиме газовий шантаж Європи, поки ЄС не перегляне санкції, - Bloomberg

Новость на русском →
Вівторок 26 липня 2022 21:00
Росія продовжуватиме газовий шантаж Європи, поки ЄС не перегляне санкції, - Bloomberg Фото: Росія продовжуватиме газовий шантаж Європи, поки ЄС не перегляне санкції (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кремль, ймовірно, утримуватиме життєво важливі газові потоки до Європи на мінімальному рівні, поки Європейський Союз не перегляне введені проти Росії санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Публічно Росія стверджує, що технічні проблеми, такі як відсутність документів і обслуговування турбін, змусили її скоротити поставки газу в останні тижні. Але насправді, за словами людей, знайомих з думкою керівництва, Кремль використовує збої в "Північному потоці", аби змусити лідерів країн ЄС переглянути болісні санкції, введені проти держави-агресора.

Джерела видання очікують, що Кремль і "Газпром" продовжуватимуть знаходити причини обмежувати потоки, не даючи європейським клієнтам нарощувати поставки, необхідні для задоволення попиту взимку.

Представники ЄС уже попереджають про серйозні економічні збої, якщо потоки не відновляться, і закликають споживачів скоротити використання життєво важливого палива.

Нагадаємо, "Газпром" вдвічі скоротить постачання газу до Європи "Північним потоком". Причиною цього Росія називає зупинку ще однієї турбіни.

Як повідомлялося, країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Тепер держави самі зможуть обирати заходи, за допомогою яких відбуватимуться скорочення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація
NEWS
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися