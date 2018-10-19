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Єврокомісія заявила, що новий бюджет Італії серйозно порушує правила ЄС

Новини » Політика    19.10.2018 - 11:42
Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)
Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

У відповідь прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте відмахнувся від критики Єврокомісії, сказавши, що Італія готова дозволити сумніви ЄС

Європейська комісія посилила тиск на Італію, розкритикувавши проект бюджету країни на 2019 рік, який Брюссель назвав безпрецедентним порушенням бюджетних правил ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як повідомляється, ЄК направила Риму лист з попередженням, що стало першим формальним кроком процесу, який може призвести до відхилення проекту бюджету Брюсселем і штрафу. У листі йдеться, що проект бюджету, схоже, є "особливо серйозним порушенням" правил ЄС через "безпрецедентне" відхилення від цільових орієнтирів. Єврокомісія чекає від Риму відповіді до 22 жовтня.

У відповідь прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте відмахнувся від критики Єврокомісії, сказавши, що Італія готова дозволити сумніви ЄС, але сам він не стурбований листом.

Нагадаємо, прем'єр Італії заявив, що санкції проти РФ повинні бути "тимчасовими". Також Італія виступила проти нового режиму санкцій ЄС за кібератаки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Італія запропонує Європейського Союзу послабити санкції проти РФ, зокрема відновити фінансування малого та середнього приватного бізнесу в Росії.

 

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