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В Еврокомиссии рассказали, когда вступит в силу 18-й пакет санкций против России

Фото: 18-й пакет санкций ЕС против России вступит в силу до конца этой недели (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Недавно принятый 18-й пакет санкций Европейского Союза против России вступит в силу до конца этой недели.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала заместитель главного спикера Европейской комиссии Арианна Подеста во время брифинга.

"18-й пакет санкций вступит в силу через несколько дней, в конце недели, если я не ошибаюсь", - сказала Подеста.

Она добавила, что сейчас Еврокомиссия полностью сосредоточена на выполнении уже принятых санкций, чтобы предотвратить попытки России обходить их.

 

Санкции ЕС против России

Напомним, недавно ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала 18-й санкционный пакет против России одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.

По словам главы МИД Эстонии, Брюссель уже начал работать над следующим пакетом санкций. К тому же. Украина уже передала Брюсселю свои предложения.

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