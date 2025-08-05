В Еврокомиссии рассказали, когда вступит в силу 18-й пакет санкций против России

"18-й пакет санкций вступит в силу через несколько дней, в конце недели, если я не ошибаюсь", - сказала Подеста.

Она добавила, что сейчас Еврокомиссия полностью сосредоточена на выполнении уже принятых санкций, чтобы предотвратить попытки России обходить их.